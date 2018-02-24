انطلاق مؤتمر "شارك تبدع تنطلق" للشباب بشمال الصعيد

كتبت- إيمان منصور:

انطلقت منذ قليل، فاعليات المؤتمر الأول الإقليمي لشباب شمال الصعيد، اليوم السبت، بعنوان "شارك تبدع تنطلق" والذي يشارك به أكثر من١٢٠٠ شاب وشابة، بحضور كلا من وزيرة التخطيط والتنمية المحلية ومحافظي الفيوم والمنيا وبني سويف وعدد من رؤساء الجامعات.

ويناقش المؤتمر دور الشباب ما بين الإنجازات والبطولات، رؤى الشباب في بناء المستقبل إلى جانب بحث دور مؤسسات الدولة في تأهيل الشباب ودور المؤسسات الأهلية ورجال الأعمال في بنائهم كما يتناول المؤتمر الشباب والمشروعات الوطنية ودور الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء الوطن.

ويستمر المؤتمر على مدار ٣ أيام، باعتباره منصة فعالة للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة المختلفة والشباب المصري الواعد الذي يطمح في بناء مستقبل أفضل لوطنه في إطار إيمان القيادة السياسية بأهمية خلق قنوات تواصل مع شبابها.

ويهدف المؤتمر، لتقديم الآراء والمقترحات المبنية على رؤى علمية والعمل على مشاركتهم بشكل فاعل ومؤثر في عملية التنمية بجوانبها العديدة مع إبراز دور الشباب من الجنسين في الإبداع والتفكير إلى جانب إسهام الشباب في صناعة توجه عام وفي تشكيل كتلة قادرة على القيادة.