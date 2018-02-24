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وزير الطاقة السعودي يأمل تخفيف القيود على إنتاج النفط العام المقبل

11:05 ص السبت 24 فبراير 2018
وزير الطاقة السعودي يأمل تخفيف القيود على إنتاج النفط العام المقبل

النفط

القاهرة- وكالات:

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم السبت، لرويترز، إنه يأمل أن يشهد عام 2019 تخفيف القيود على إنتاج النفط بموجب اتفاق بين كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها.

وتخفض دول أوبك إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة، ويستمر الاتفاق حتى نهاية 2018.

وذكر الفالح أن الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها ملتزمة باستقرار وتوازن السوق.

وقال "الخطوة المقبلة قد تكون تخفيف قيود الإنتاج، تقديري هو أن هذا سيحدث في وقت ما عام 2019، لكننا لا نعلم متى ولا نعرف كيف".

 

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح النفط أوبك

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