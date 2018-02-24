وزير الطاقة السعودي يأمل تخفيف القيود على إنتاج النفط العام المقبل

القاهرة- وكالات:

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم السبت، لرويترز، إنه يأمل أن يشهد عام 2019 تخفيف القيود على إنتاج النفط بموجب اتفاق بين كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها.

وتخفض دول أوبك إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة، ويستمر الاتفاق حتى نهاية 2018.

وذكر الفالح أن الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها ملتزمة باستقرار وتوازن السوق.

وقال "الخطوة المقبلة قد تكون تخفيف قيود الإنتاج، تقديري هو أن هذا سيحدث في وقت ما عام 2019، لكننا لا نعلم متى ولا نعرف كيف".