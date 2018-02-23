خفض الفائدة يقود مؤشرات البورصة نحو الارتفاع الجماعي في أسبوع

كتب- أحمد عبد المنعم:

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع، بشكل جماعي مدعومة بمشتريات الأجانب، بالإضافة لقرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، وهو ما دفع الأسهم القيادية نحو الارتفاع.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30"، بنسبة 2.36%، أو ما يعادل 353 نقطة ليغلق عند مستوى 15318.92 نقطة، مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر حيث ارتفع بنسبة 5.54% خلال تعاملات الأسبوع مسجلا 79.09 جنيهًا.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.46%، مسجلا 856.10 نقطة، فيما ارتفع المؤشر " EGX100" بنسبة 0.72% عند 2047.29 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 883.4 مليار جنيه، ربحاً 19.7 مليار جنيه، مقابل 863.7 مليار جنيه بإغلاق الأسبوع السابق.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع خلال الأسبوع بصافي 580.7 مليون جنيه، و574 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بقيمة 1.15 مليار جنيه.

وقررت لجنة السياسية النقدية فى اجتماعها الأسبوع الماضي، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و 18.25% على الترتيب، وتخفيض سعر الإئتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.