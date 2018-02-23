الجنيه يصعد أمام 4 عملات عربية وأجنبية مع نهاية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام 4 عملات عربية وأجنبية، مع نهاية تعاملات الأسبوع بينما استقر أمام 3 عملات أخرى، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع إلى 21.56 جنيه للشراء و21.77 جنيه للبيع، مقابل 21.81 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع الجمعة الماضي.

وانخفض أيضا سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري ليصل إلى 24.36 جنيه للشراء و24.62 جنيه للبيع مقابل 24.63 جنيه للشراء و25 جنيه للبيع.

كما هبط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 58.61 جنيه للشراء و59.1 جنيها للبيع، مقابل 58.77 جنيه للشراء و59.16 جنيه للبيع .

وتراجع أيضا سعر صرف الدولار الأمريكي ثابتا أمام الجنيه إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.69 جنيه للشراء و4.72 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وظل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ثابتا عند نفس مستويات الأسبوع الماضي مسجلا 4.79 جنيه للشراء، و4.82 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر الريال القطري عند 4.57 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، وهي أسعار الجمعة الماضي.