"الاستثمار القومي" يستعين بمكتب استشاري لتقييم أصول القابضة للغزل

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، إن البنك سوف يستعين بمكتب استشاري، لتقييم أصول الشركة القابضة للغزل والنسيج، ضمن اتفاقية لتسوية مدونيات الشركة التاريخة للبنك، الذي يتبع وزارة التخطيط.

وكان وزير قطاع الأعمال خالد بدوى، اجتمع قبل نحو أسبوعين، مع بنك الاستثمار القومي، لبحث تسوية مدونية شركات قطاع الأعمال، وخاصة القابضة للغزل والنسيج.

وطرح الوزير إمكانية التنازل عن بعض أصول الشركة، لصالح بنك الاستثمار القومي لتسوية مديونيتها للبنك التي تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

وقال منتصر لمصراوي، إن القابضة للغزل والنسيج لديها أصول عقارية تكفي لسداد مديونية البنك، وإن المكتب الاستشاري سيقييم هذه الأصول من أجل بيعها واسترداد مستحقات البنك.

وأشار إلى أن البنك يضع حاليا خطة لزيادة موارده من خلال طرح جزء من أسهم الشركات التي يمتلكها في البورصة، وتسوية المدونيات التاريخية لدى الجهات والشركات الحكومية المختلفة.

وقال إن البنك يدرس أيضا ضخ تمويلات للشركات والمصانع لتجديد الآلات والمعدات، ومساعدتها في استئناف نشاطها، بشرط القدرة على سداد هذه القروض.

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