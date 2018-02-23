ماذا قال وزير الاقتصاد الأذربيجاني عن حقل ظهر قبل مغادرته القاهرة؟

القاهرة -(أ ش أ)

أكد وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفيف أن الرئيس الهام علييف يولي اهتماما خاصا بتعزيز العلاقات مع مصر التي تنبع من علاقات الأخوة والصداقة ؛ بداية من العلاقات الشخصية الوطيدة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والهام علييف ، ثم علاقات الأخوة التقليدية بين الشعبين المصري والأذربيجاني.

وقال وزير الاقتصاد الأذربيجاني في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبيل مغادرته القاهرة الليلة الماضية إنه لمس خلال لقائه مع الرئيس السيسي الاهتمام نفسه الذي يوليه علييف لدعم التعاون الثنائي.. مثمنا ما قاله الرئيس السيسي له:" أبواب مصر مفتوحة أمام أذربيجان".

وأشار إلى أن الشهور القليلة المقبلة سوف تشهد عقد المزيد من اللقاءات بين رجال الاعمال المصريين والأذربيجانيين في عدة مجالات خاصة في مجال النفط والغاز الذي لابد من الاستمرار في التعاون فيه، والتجارة وجلب الاستثمارات في المجال الصناعي والسياحة والصحة والتعليم وكذلك التعاون بين المحافظات من كلا الجانبين . مشيرا إلي رغبة الجانب المصري في التعاون لإنتاج مشترك للأدوية في أذربيجان.

وأكد مصطفيف أهمية نتائج أعمال اللجنة المصرية الأذربيجانية المشتركة التي عقدت بعد توقف دام 10 سنوات بسبب عدم الاستقرار في المنطقة . مضيفا أن مصر تشهد الاستقرار السياسي والسلام والأمن ، وهي شروط أساسية لجلب المستثمرين الأجانب إلي مصر فضلا عن تنفيذ مشروعات كبري تحت رعاية الرئيس السيسي .

وردا علي سؤال حول تقييم مناخ الاستثمار في مصر ، قال وزير الاقتصاد الأذربيجاني إن أحد نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة هو التوقيع علي خطة عمل للسنوات المقبلة والتي شملت كافة المجالات وإن الفترة المقبلة سوف تشهد عقد اجتماعات لرجال الاعمال من كلا الجانبين في باكو لمناقشة العروض المختلفة وأن القيادات السياسية الأذربيجانية سوف تؤيد كافة المبادرات التي يطرحها رجال الاعمال .

وحول التعاون في مجال الطاقة بعد اكتشاف حقل "ظهر" ، قال مصطفيف إن الشركة الحكومية الأذربيجانية (سوكار) والتي لها مقر دائم في مصر تحت اسم ( سوكار تريدنج ) تعتزم التوسع في إطار التعاون مع مصر وأن كبار مهندسيها يتابعون باستمرار الاكتشافات الجديدة في مجالي الغاز والنفط في مصر والدول المجاورة وسوف يجرون تقييما للمصالح الاقتصادية حول فوائد التعاون بين أذربيجان مع شركائها والذي سوف يتم رفعه إلي الجهات المختصة لتقرر المشاركة في هذه المشروعات الإقليمية .

وأكد أن مصر تعد من الدول المتقدمة جدا في هذا المجال وأننا نثق في المستقبل الزاهر لاقتصادها . مشيرا إلي استعداد رجال الاعمال الأذربيجانيين ضخ الاستثمارات في كافة المجالات وعدم اقتصارها علي مجال الطاقة .

وردا علي سؤال حول السياحة ، شدد علي ضرورة إعادة تسيير خط الطيران المباشر بين القاهرة وباكو الذي تم تشغيله لفترة قصيرة ثم توقف بهدف الاستفادة منه في زيادة أعداد السائحين الأذربيجانيين لمصر.

وحول مكافحة مصر للإرهاب ، أكد وزير الاقتصاد الأذربيجاني تقديم الدعم الكامل والشامل لمصر في جهودها لمكافحة الإرهاب سواء تم ذلك في الإطار الثنائي أو في المنظمات الدولية ، وأن باكو تقف ضد الإرهاب وكافة مظاهره وتدعم سيادة الدول علي أراضيها.