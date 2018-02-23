زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم للتباحث بشأن ميزانية الكتلة بعد خروج بريطانيا

بروكسل - (د ب أ):

يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في بروكسل لإجراء محادثات مبدئية بشأن موازنة الكتلة على المدى الطويل بعد انسحاب بريطانيا من عضويته.

وسوف تتناول المباحثات كيفية سد الفجوة التمويلية الضخمة التي سوف تنجم عن انسحاب بريطانيا وتوقفها عن سداد حصتها في ميزانية الاتحاد، فضلا عن أولويات الانفاق في المستقبل.

وستكون هذه القمة غير الرسمية التي سوف يشارك فيها زعماء الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد بعد انسحاب بريطانيا في مارس 2019 بداية نقاش يرجح أن يكون شائكا وأن يستمر لفترة طويلة.

وسوف يتعين على زعماء الكتلة الاتفاق على كيفية سد العجز البالغ 14 مليار يورو (2ر17 مليار دولار) بعد انسحاب بريطانيا، وكذلك تحديد اولويات الانفاق اعتبارا من عام 2020، فيما تمثل قضايا الهجرة والارهاب وحماية الحدود تحديات جديدة تجابه الاتحاد الأوروبي.

واشار رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى أهمية بدء المفاوضات، مع تذكير قادة الاتحاد بأن الاتفاق على ميزانية الكتلة خلال الفترة من 2014 و2020 استغرق 29 شهرا.