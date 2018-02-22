إنفوجرافيك- مصر تتراجع في مؤشر مكافحة الفساد للعام الثالث على التوالي

كتبت- ياسمين سليم:

تصميم- مايكل عادل

أظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الذي أعلنت منظمة الشفافية الدولية عن نتائجه، أمس الأربعاء، أن ترتيب مصر قد تراجع.

وبحسب الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2017، حيث سجلت 32 نقطة، مقابل 34 العام السابق.

ويعني هذا أن مصر قد تراجعت للعام الثالث على التوالي، حيث حصلت على 36 درجة في عام 2015، و34 درجة في 2016، و32 درجة في 2017، بعدما كانت حصلت على 37 درجة في 2014، ارتفاعا من 32 درجة في عامي 2013 و2012.

وكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر دل ذلك على أن هذه الدولة أكثر فساداً وكلما اقتربت من 100 عكس ذلك زيادة نزاهتها.

واحتلت مصر المركز 117 في مؤشر الفساد من بين 180 دولة شملها المؤشر في 2017، وكانت مصر تحتل المرتبة 108 من أصل 176 دولة في 2016.

وتسعى الحكومة إلى مكافحة الفساد في الجهات المختلفة، وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية في الشهور الماضية عن ضبط عدد من المسؤولين الذين تورطوا في قضايا فساد ورشاوى، وأحالتهم إلى القضاء.