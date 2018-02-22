التخطيط: الإعلان عن جائزة أحسن موظف حكومي بحضور السيسي خلال أسبوعين

كتبت- إيمان منصور:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،اليوم الخميس، إن الوزارة ستعلن عن 5 جوائز للعناصر المتميزة في الجهاز الإداري، خلال أسبوعين، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت، خلال جلسة الحوار المجتمعي حول خطة التنمية المستدامة، أن هذه الجوائز تهدف إلى تسليط الضوء على قصص النجاح في الجهاز الحكومي، حيث توجه الجوائز إلى أفضل موظف، وأفضل منفذ حكومي، وأفضل وحدة حكومية، وأفضل فكرة ومقترح من الشباب لتطوير الجهاز الإداري للدولة.

وقالت "زي ما في عناصر غير جيدة في الحكومة هناك أيضاعناصر ممتازة ولازم نظهر ذلك"

وكانت الوزيرة أعلنت في وقت سابق بدء إطلاق "جائزة التميز الحكومي"، والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين.

وقالت إن الجائزة يتم منحها لأفضل موظف وأفضل فكرة لتطوير الجهاز الإداري عن طريق مسابقة لأفضل عمل بحثي للشباب حول فكرة التطوير وتقام الجائزة تحت رعاية رئيس الجمهورية.