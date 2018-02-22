بنك مصر يخفض الفائدة 0.75% على حساب التوفير

كتبت- منال المصري:

قرر بنك مصر خفض معدلات الفائدة بنسبة 0.75% على حساب التوفير، و1% على الودائع، بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يوم الخميس الماضي.

وتتباين أسعار الفائدة على حساب التوفير حسب دورية العائد، سواء كان شهريا أو ربع سنوي أو سنوي، حيث انخفضت الفائدة على حسابات التوفير ذات العائد الشهري إلى 11.5% بدلا من 12.25%، فيما بلغت الفائدة على الحساب ذو العائد الربع السنوي 11.75% مقابل 12.5%، وبلغت الفائدة على الحساب ذو العائد السنوي 12% بدلا من 12.75%.

وتعمل البنوك حاليا على مراجعة أسعار الفائدة على الحسابات والأوعية الادخارية بعد قرر البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه، مع تراجع التضخم، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

وقرر بنكا الأهلي ومصر وقف إصدار شهادات جديدة بفائدة 20%، وطرحا شهادة جديدة بعائد 17% مدتها عام واحد فقط، كما خفضا الشهادات الثلاثية من 16% إلى 15%.

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