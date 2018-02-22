"قناة السويس" يخفض سعر الدولار.. ويستقر في 9 بنوك بنهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، مقارنة بمستويات الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

بينما حافظ سعر العملة الأمريكية في بنك مصر على نفس مستواه، عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 17.62 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع وهو نفس مستواه في الصباح.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة والعربي الإفريقي والإسكندرية عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.