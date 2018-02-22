الجندي: المواطن شعر بتراجع حقيقي في أسعار السلع الغذائية الشهر الماضي

كتبت- إيمان منصور:

قال أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن المواطن المصري شعر بتراجع حقيقي في أسعار السلع الغذاية خلال شهر يناير الماضي.

وأشار إلى أن التتضخم الشهري في الأسعار، معدلا سالبا في يناير الماضي، يعني أن الأسعار تراجعت بالفعل.

وكانت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، عن التضخم في يناير الماضي، أظهرت تحقيق التضخم الشهري، معدلا سالبا بنسبة -0.2% للشهر الثاني على التوالي.

ويقيس مؤشر التضخم معدل الزيادة في الأسعار، ولا يعني تراجعه أن الأسعار قد انخفضت، ولكن يعني أن معدل الزيادة في الأسعار قد تراجع.

وعندما يحقق التضخم معدلات سالبة فيعني هذا أن الأسعار نفسها قد تراجعت، وهو ما جرى في يناير الماضي، بسبب تراجع أسعار بعض الخضروات.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدتها وزيرة التخطيط هالة السعيد، مع وزير التنمية المحلية لإعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، في عامها الأول.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين، في إجمالي الجمهورية، خلال شهر يناير الماضي إلى 17% مقابل22.3% في ديسمبر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ أكتوبر 2016.

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