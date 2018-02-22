77 % ارتفاعا في صافي أرباح بنك الكويت الوطني مصر خلال 2017

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال بنك الكويت الوطني مصر، ارتفاع صافي أرباح البنك خلال العام الماضي بنسبة 77.1% مقارنة بعام 2016.

وبحسب القوائم المالية المستقلة للبنك التي أرسلها للبورصة اليوم الخميس، سجل البنك صافي أرباح بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عام 2017 مقابل 848.9 مليون جنيه خلال العام قبل الماضي.

وارتفع صافي دخل البنك من العوائد إلى 2.4 مليار جنيه العام الماضي مقابل 1.8 مليار جنيه في 2016 بنسبة زيادة 35.6%.

كما وصل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 486 مليون جنيه خلال 2017 مقابل 340.6 مليون جنيه العام قبل الماضي بنسبة زيادة 42.7%.

وزادت قروض البنك للعملاء بنحو 8.9 مليار جنيه بنسبة 35.6% خلال 2017، لتسجل 33.9 مليار جنيه بنهاية العام مقابل نحو 25 مليار جنيه بنهاية 2016.

وقال البنك في تقرير مجلس الإدارة، إنه ركز على التوسع في إقراض المؤسسات الحكومية للاستفادة من المشروعات القومية العملاقة، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع سياسة البنك المركزي.

وأضاف البنك أنه ركز أيضا على تمويل مشروعات المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة بعد الحصول على تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 40 مليون دولار، إلى جانب التوسع في إقراض الأفراد ذوي الملاءة المرتفعة.

بينما ارتفعت ودائع العملاء لدى البنك بنحو 2.8 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة زيادة 7.3%، لتصل إلى 40.9 مليار جنيه بنهاية 2017 مقابل 38.1 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضي.