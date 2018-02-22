مصر توقع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية

كتب- مصطفى عيد:

وقعت منى زوبع، الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرة تفاهم ،اليوم الخميس، مع رفعت ممادوف، رئيس مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية، للتعاون بين الجانبين، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

كما وقعت شيرين الشوربجي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، أيضا مذكرة تفاهم مع رئيس المؤسسة الأذربيجانية، للتعاون بين الجانبين، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وشاهين مصطفى ييف وزير الاقتصاد الأذربيجاني.

جاء ذلك في نهاية الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت اليوم برئاسة وزيرة الاستثمار عن الجانب المصري، ووزير الاقتصاد عن الجانب الأذربيجاني.

وأعربت سحر نصر عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الأذرية في مصر، داعية الجانب الأذربيجاني، إلى زيادة التعاون مع مصر في قطاعات الطاقة والدواء والسياحة، وزيادة الاستثمار في إقامة مشروعات سياحية مشتركة خاصة في شرم الشيخ.

وقال الوزير الأذربيجاني إن بلاده حريصة على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، في ظل الدعم الكبير الذي لمسته من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أن الجانب الأذربيجاني حريص على زيادة التعاون مع مصر في مجالات صناعة الدواء والبترول والتعليم والسياحة.

ووجه الوزير الدعوة لوزيرة الاستثمار ورجال الأعمال المصريين لزيارة بلاده من أجل زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بحسب البيان.

وناقشت اللجنة، التعاون في مجالات الاستثمار، والطاقة، والزراعة، والري، والصحة والدواء، والاتصالات، والسياحة، فضلاً عن مجالات التعاون المستمرة مثل التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والشباب والرياضة، والتآخي بين محافظتي القليوبية وأبشرون.

كما قام الجانب المصري على هامش اجتماعات اللجنة، بتقديم عرض عن مزايا وفرص الاستثمار في مصر، وعرض ترويجي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما تم عرض عن الاستثمار في أذربيجان أيضا، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.

وفي ختام اللجنة، وقعت الوزيرة، بروتوكول اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، مع وزير الاقتصاد الأذربيجاني.