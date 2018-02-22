الرئيس التنفيذي: "إيني" لن تنسحب من مشروع التنقيب عن الغاز في قبرص

القاهرة- وكالات:

قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية النفطية، اليوم الخميس، إن شركته قد تحرك سفينة تنقيب تابعة لها اعترضتها البحرية التركية قبالة سواحل قبرص، لكنها لن تنسحب من مشروعها هناك.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، قال ديسكالزي أثناء مناسبة للشركة بالقرب من مدينة ميلانو ردا على سؤال بشأن الموقع المقبل المتوقع للسفينة "ينبغي أن تذهب إلى المغرب".

وكانت قبرص قالت أمس، إنها ستمضي قدما في التنقيب عن النفط والغاز، في مؤشر على تمسكها بموقفها في المواجهة مع تركيا بشأن ثروات الطاقة المحتملة بعد أن قدمت أنقرة موعد مناورات عسكرية في شرق المتوسط إلى أوائل مارس.

واتهمت قبرص تركيا بعرقلة عمل سفينة تنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة الجزيرة المقسمة بداية الشهر الجاري، مما يسلط الضوء على التوتر في المنطقة بسبب المنافسة على الموارد الطبيعية البحرية، وفقا لرويتزر

وتم التعاقد مع السفينة سايبم 12000 التي تشغلها شركة إيني المملوكة للدولة الإيطالية والتي تدير مع شركة توتال الفرنسية الامتياز الثالث من المنطقة الاقتصادية لقبرص.

وكانت السفينة في طريقها إلى تلك المنطقة عندما أوقفتها السفن الحربية التركية. وأصدرت تركيا هذا الأسبوع مذكرة ملاحية تفيد بتقديم موعد المناورات العسكرية إلى العاشر من مارس.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في بيان أمس "هدفنا هو استكشاف إمكانات النفط والغاز القبرصية بشكل كامل وعلى أفضل وجه ممكن، من أجل تعظيم الفوائد لكل أبناء الشعب القبرصي". وأضاف أن تخطيط قبرص في مجال الطاقة سيستمر.