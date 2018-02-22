الاتصالات تتفق مع "العامة للصحافة" على إنشاء بوابتين إلكترونيتين

كتبت - شيماء حفظي:

وقعت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للصحافة، لإنشاء بوابتين إلكترونيتين باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وشهد التوقيع، وزير الاتصالات ياسر القاضي، وكرم جبر، رئيس الهيئة العامة للصحافة، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجس إدارة مؤسسة الأهرام القومية.

وحضر توقيع البروتوكول، رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.

كما وقعت وزارة الاتصالات بروتوكول تعاون آخر مع الهيئة الوطنية للصحافة، لإنشاء أكاديمية للتدريب، تركز على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل، بالتعاون والمؤسسات القومية.

وقال وزير الاتصالات، إن الوزارة لديها إيمان بأن الصحافة تمثل إحدى الركائز المهمة للقوى الناعمة بمصر في الداخل والخارج، وإنه من الضروروي الاستفادة من الثورة التكنولوجية في تقديم محتوى إخباري متميز.

وأضاف الوزير أن بروتوكول التعاون له عدة محاور، أولها تحديث البوابات الخاصة بالصحف القومية، سواء كانت باللغة العربية أو اللغات الأجنبية، للتواصل مع المتحدثين بكل اللغات، وثانيها هو الاهتمام بالعنصر البشري، ومساهمة الوزارة في بناء منظومة تعتمد على الثقافة والعلم والمعلومة الصحيحة.