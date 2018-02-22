أسعار اللحوم البلدي تتراجع 10% بعد انتشار الدواجن المستوردة

كتبت- دينا خالد:

قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم تراجعت بنسبة 10% منذ بداية الشهر الجاري.

واتفق معه هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين، في أن هناك انخفاض يتراوح بين 5 و10%، نتيجة انتشار الدواجن المستوردة والعجول الحية السوداني، وكذلك تراجع أسعار العجول الحية.

وبحسب وهبة فإن سعر كيلو الكندوز بالقاهرة الكبرى يتراوح بين 130 و150 جنيها، وبين 120 و130 بالمحافظات، فيما يتراوح سعر كيلو الضأن بين 130 و140 جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو اللحم الجاموسي الكبيرة والجملي بين 90 و100 جنيه.

وأرجع وهبة هذا التراجع إلى انتشار اللحوم المجمدة البرازيلي والعجول الحية السوداني وكذلك انتشار الدواجن المستوردة بأسعار رخيصة مما زاد السوق ركودا أكثر مما كان عليه.

وخلال الشهر الجاري طرحت الحكومة دواجن مستوردة بأسعار زهيدة جدا تبلغ ما بين 12 إلى 15 جنيها.

وأضاف وهبة أن حالة الركود هذه إذا استمرت رغم انخفاض الأسعار ستؤثر سلبا بشكل كبير على القطاع وستؤدي إلى خسائر كبيرة، "لأن المربي إذا حسب قيمة التكلفة ووجدها أكثر من سعر البيع لن ينتج مرة أخرى".

ورغم تراجع الأسعار خلال الشهر الجاري إلا أن نشرة التضخم التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخاصة بشهر يناير الماضي، تشير إلى أن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن، تظل مرتفعة بنسبة 15.3%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأرجع الجهاز هذا الارتفاع السنوي في مجموعة اللحوم والدواجن إلى زيادة أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 25.5%، بالرغم من انخفاض مجموعة الدواجن بنسبة 2.2%.