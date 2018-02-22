الدولار ينخفض في مصرف أبوظبي ويستقر في 9 بنوك بالتعاملات الصباحية

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، في تعاملات اليوم الخميس الصباحية، بينما ظل سعره ثابتا في 9 بنوك أخرى عاملة في مصر.

وانخفض سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقابل 17.67 جنيه مقابل 17.77 جنيه للبيع.

استقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.62 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وظل سعر الدولار، مستقرا في بنك قناة السويس عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار في بنك مصر على نفس مستوى الأمس، عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة والعربي الإفريقي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.