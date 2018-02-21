بنك القاهرة يحسم مصير الفائدة على الحسابات والودائع غدا

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم في البنك (الأليكو)، ستجتمع غدا الخميس، لبحص مصير أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير.

وأوضح أن اللجنة ستقرر خفض أو تثبيت أسعار الفائدة بحسب تحليلها لمستوى الأسعار في السوق.

وتعمل البنوك حاليا على مراجعة أسعار الفائدة على الحسابات والأوعية الادخارية بعد قرر البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه، مع تراجع التضخم، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

وقرر بنكا الأهلي ومصر وقف إصدار شهادات جديدة بفائدة 20%، وطرحا شهادة جديدة بعائد 17% مدتها عام واحد فقط، كما خفضا الشهادات الثلاثية من 16% إلى 15%.

وكان فايد قال لمصراوي، في تصريحات سابقة، إن البنك قرر طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 15%، بدلا من شهادة الـ 16%، تكون مدتها 3 أعوام، ويصرف عائدها تلقائيا كل 3 أشهر.

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