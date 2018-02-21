الدولار يرتفع في التجاري الدولي وينخفض في 3 بنوك بتعاملات المساء

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر الدولار في بنك التجاري الدولي، بتعاملات اليوم الأربعاء المسائية، مقارنة بسعره في الصباح، فيما انخفض في 3 بنوك أخرى عاملة في مصر.

واستقر سعر صرف العملة الأجنبية أمام الجنيه، في 6 بنوك عاملة في مصر، بالتعاملات المسائية.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 17.62 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع، بتعاملات المساء مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع صباحاً.

وانخفض سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بتعاملات المساء إلى 17.67 جنيه مقابل 17.77 جنيه للبيع في الصباح، بينما استقر سعر الشراء عند 17.67 جنيه.

وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع، مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع بتعاملات الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة والعربي الإفريقي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، مستقرا عند تعاملات الصباح.

كما استقر سعر الدولار في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.