فاروس القابضة تعين أحمد العشي لقيادة عمليات الدخل الثابت

كتب- مصراوي:

أعلنت شركة فاروس القابضة، اليوم الأربعاء، عن تعيين الخبير المصرفي أحمد يحيى العشي، عضوا منتدبا ليتولى إدارة عمليات الدخل الثابت بفاروس لإدارة الأصول.

وقال علوي تيمور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فاروس القابضة، في بيان اليوم، "نطمح أن تساعدنا خبراته في توجيه نشاط الأصول إلى اتجاهات جديدة، تلبي الاحتياجات المتغيرة لقاعدة عملائنا الكبيرة داخل مصر وخارجها."

كما قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فاروس القابضة ورئيس فاروس لإدارة الأصول، أنجوس بلير “إني أتطلع إلى العمل مع أحمد لتطوير منتجات جديدة لجذب عملاء جدد وتعظيم قيمة الأصول التي تديرها فاروس حاليًا"، وفقا للبيان.

وأضاف بلير، أن "قطاع الخدمات المالية يتغير بوتيرة تبعث بالجديد، وستساعدنا خبرة أحمد الطويلة في مواكبة هذا النمو بكل ما يحتاجه من إبداع ودقة ".

وذكر البيان، أن العشي يتميع بخبرة تزيد عن 17 عامًا في قطاع الخدمات المالية، وبخاصة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية.

وتابع البيان، أنه "قبل انضمامه لفاروس انضم إلى رسمله مصر لقيادة إدارة الدخل الثابت؛ حيث حقق أفضل أداء خلال فترة عمله التي انتهت في 31 ديسمبر 2017، ونجح في تحقيق سجل حافل للمحافظ الاستثمارية وفي إدارة الصناديق مع التركيز على زيادة الأصول التي تديرها الشركة".

وقبل ذلك، شغل أحمد منصب رئيس إدارة صناديق النقد، ونائب رئيس إدارة الدخل الثابت، ومدير محافظ، في إدارة الدخل الثابت والنقد بشركة بلتون لإدارة الأصول، كما شغل منصب ديلر قطاع المؤسسات - غرفة التداول بإدارة الخزانة في البنك العربي وكبير مديري الإدارة العالمية للأصول والمصارف الخاصة التابعة للبنك العربي.

وعمل أيضًا في عدة بنوك أخرى، منها بنك المشرق بدبي وسيتي بنك، بحسب البيان.