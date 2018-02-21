"الجون الذي أحرزته مصر".. تفاصيل صفقة استيراد الغاز من إسرائيل (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم - مايكل عادل:

اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، بمثابة "جون كبير أحرزته مصر"، ضمن خطتها للتحول إلى مركز إقليمي للغاز في المنطقة.

وقال السيسي، على هامش افتتاح مركز خدمة المستثمرين: "إحنا جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده، النهارده مصر حطت رجليها إنها تبقى مركز إقليمي للطاقة".

وأثار الاتفاق الذي وقعته شركة مصرية، لاستيراد الغاز من إسرائيل تساؤلات حول جدوى هذه الصفقة، رغم اكتشاف حقل ظهر.

وقال الرئيس السيسي، إن شركة خاصة هي التي ستستورد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وليس الدولة.

وأضاف أن هناك 3 خيارات لتصدير الغاز من الدول التي تم اكتشافه فيها في شرق المتوسط، وهي إما خروج الغاز عن طريق تركيا، أو عن طريق الدول المنتجة بنفسها، أو عن طريق مصر.

وقال السيسي: "إحنا جبنا جون، ولو معملناش كده، وراحت لدولة تانية، كنتوا هتقولوا إنتوا فين؟".

ويرصد "مصراوي" أبرز تفاصيل صفقة استيراد الغاز التي أثارت الجدل خلال اليومين الماضيين من خلال الإنفوجرافيك التالي.

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