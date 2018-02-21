رئيس القابضة للأدوية: لا نية لوقف إنتاج أي صنف دوائي "حتى الخاسرة"

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إنه لا نية لوقف إنتاج أي صنف من أصناف الأدوية التي تنتجها الشركات التابعة لها.

وأضاف يوسف، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن 600 مستحضر طبي في الشركات الإنتاجية التابعة للقابضة حققت خسائر بقيمة 230 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، "لكن لا يمكن وقف إنتاجها".

وقال رئيس القابضة، إن شركات الإنتاج الثمانية التابعة للقابضة، تنتج ما يزيد على 1200 مستحضرا طبيا، يمثل معظمها بعدا استراتيجيا وقوميا للمرضى المصريين، وهو ما يمنع الشركات من وقف إنتاج تلك الأصناف وإن كانت تحقق خسائر إنتاجية.

ويتبع الشركة القابضة للأدوية 12 شركة تابعة، بينها 8 شركات إنتاجية.

ويعاني قطاع الأدوية، من خسائر خلال العام المالي الماضي، نتيجة عدة عوامل منها وزيادة أسعار مدخلات صناعة الادوية بعد تحرير سعر الصرف، في ظل انخفاض أسعار الأدوية التي تبيعها الشركة.

وخلال العام المالي الماضي، تحولت الشركة القابضة للأدوية للخسارة بقيمة 505.4 مليون جنيه مقابل صافي ربح بقيمة 167.4 مليون جنيه العام المالي 2015-2016.