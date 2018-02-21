التجارة" تدرس دعوة ممثلي التجارة العالمية للمشاركة في ورشة عمل بمصر"

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء، إن وزارته تدرس دعوة ممثلين لمنظمة التجارة العالمية للمشاركة في ورشة عمل بالقاهرة لاستعراض نتائج مراجعة السياسات التجارية لمصر.

وأضاف الوزير أن الهدف من إعداد تلك الورشة هو تعريف جهات المنظمة بأهم نقاط القوة والضعف في إعداد هذه المراجعات واستعراض تعليقات واستفسارات الدول الأعضاء على ما ورد بالتقرير الخاص بمصر.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مدير عام منظمة التجارة العالمية بجنيف لمراجعة سياسات مصر التجارية.

واستعرض اللقاء الخطط المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية في أعقاب المؤتمر الوزاري الحادي عشر والذي استضافته العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس خلال شهر ديسمبر الماضي، بحسب بيان الوزارة.

وأشار الوزير خلال اللقاء إلى ضرورة وضع احتياجات الدول النامية والأقل نموا على رأس أولويات أجندة مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وضرورة أن تصبح المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا جزءا لا يتجزء من أي مفاوضات جارية في منظمة التجارة العالمية.

وبحسب البيان استعرض قابيل أهم ملامح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة ودوره في تعزيز حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين.