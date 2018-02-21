تراجع أسعار سمك البوري والجمبري والكابوريا في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو السمك البوري، والجمبري، والكابوريا اليوم الأربعاء في سوق العبور مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، بينما استقر سعر سمك البلطي.

وانخفض سعر كيلو سمك البوري جنيهين في سوق العبور اليوم، ليسجل بين 40 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 20 و22 جنيها، واستقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 340 و400 جنيه، وكيلو الجمبري الممتاز بين 240 300 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات لكل منهما، مقارنة بمستويات أمس.

كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 4 جنيهات، ليتراوح بين 26 و100 جنيه.