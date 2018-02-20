رئيس الأوقاف: مشروع لتطوير العتبة يبدأ بعد 3 شهور

كتب- مصطفى عيد:

قال أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، إن الهيئة ستبدأ خلال 3 شهور بالتعاون مع محافظة القاهرة وجامعتي القاهرة ونيوكاسل في مشروع تطوير سوق العتبة بحصة تمويل من بريطانيا.

وأضاف عبدالحافظ على هامش مؤتمر أسواق المال، اليوم الثلاثاء، أن مدة المشروع ستستغرق سنتين لإعادة العتبة لشكلها القديم وتنظيم السوق وهو ما يجذب السياحة ويزيد العائدات.

ومن المتوقع أن تتجاوز عائدات أصول الهيئة خلال العام المالي الحالي 1.2 مليار جنيه مقابل 984 مليون جنيه خلال عام 2016-2017 بزيادة نحو 22%، بحسب عبد الحافظ.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت في تغيير سياستها بشأن مشروعات الإسكان التي تم إنشاؤها من قبل مشروعات إسكان شباب واجتماعي إلى مشروعات أخرى حيث سيتم التعاون مع مطورين عقاريين منهم شركات إعمار وبالم هيلز وسوديك وذلك عبر مناقصات عن كل مشروع.

وأوضح عبد الحافظ أنه من المنتظر أن يتناسب اختيار المطور العقاري مع مساحة الأرض التي سيقام عليها المشروع بحيث تتناسب المشروعات مساحات أكثر من 25 فدانا، وبالتالي سيكون هناك مستويات مختلفة من المشروعات.

ومن المتوقع أن تبدأ الهيئة خلال أبريل المقبل في طرح أولى الأراضي للتطوير العقاري في هذا الإطار، حيث سيتم اختيار مساحات كبيرة في البداية، بحسب رئيس الهيئة.

وقال عبد الحافظ إن لدى الهيئة أرض بمساحة 950 فدانا في الإسكندرية سيبدأ العمل على تطويرها قريبا، كما تملك مساحات كبيرة في الدقهلية وكفر الشيخ وغيرها.

كما يدرس مجلس إدارة هيئة الأوقاف اتخاذ قرار بعقد شراكة مع أحد هؤلاء المطورين على عدة مشروعات.

وأضاف عبد الحافظ، أن الهيئة ستبدأ أيضا في تنفيذ مشروعات أخرى كانت متوقفة مثل مشروع زهرة المعمورة والذي توقف تنفيذه منذ 12 سنة، وعاد مؤخرا ومن المتوقع أن يستغرق 28 شهرا وهو مشروع سكني سياحي من المتوقع أن تصل إيراداته إلى 1.2 مليار جنيه.

وسيتم طرح وحدات فاخرة في هذا المشروع سعر المتر فيها يتجاوز 10 آلاف جنيه، وفقا لعبد الحافظ.

وأشار عبد الحافظ إلى أن محفظة الأراضي التابعة للهيئة والتي تتجاوز قيمة ما تم حصره منها حتى الآن 800 مليار جنيه ليست كلها صالحة فورا للاستغلال ولكن منها ما عليه مشكلات، ومنها ما يعيش عليها قرى كاملة.

كما ستعمل الهيئة على إنشاء مدرسة في كل محافظة سواء كانت خاصة أو دولية بحسب المواقع المتاحة واحتياجات المناطق التي ستقام فيها هذه المدارس، بحسب رئيس الهيئة.

وقال إن هناك مشروعات سكنية تابعة للهيئة تم إنهاؤها منها في أسوان والمنيا والزقازيق والسادات وبدر، حيث بدأت الهيئة إسناد بيع هذه الوحدات لشركات التسويق المتخصصة بسبب التحصيل الضعيف مباشرة من الهيئة.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول مع شركة الأولى للتعمير لبيع 5 آلاف وحدة من مشروعي الهيئة لإسكان الشباب في مدينتي السادات وبدر بمبيعات متوقعة نحو 700 مليون جنيه في شهرين.

وتسعى الهيئة إلى استبدال أراضي في مناطق مختلفة تستخدم في الشأن العام مقابل مساحة كبيرة في العاصمة الإدارية الجديدة، لإنشاء مشروع سكني "كامباوند".

وبخصوص الاستثمار في البورصة، قال عبد الحافظ إنه سيتم توزيع محافظ على 6 شركات لاستثمارها في البورصة بقيمة 600 مليون جنيه في حدود الـ 10 أيام المقبلة من ضمن 15 شركة متقدمة للهيئة.

وترصد الهيئة حوالي 3 مليارات جنيه خلال السنتين المقبلتين للاستثمار في البورصة، وفقا لعبد الحافظ، حيث يصل حجم المحفظة حاليا إلى 3 مليارات جنيه أيضا.

وأوضح أن أبرز القطاعات التي ستركز عليها الهيئة في استثماراتها القطاع العقاري، والخدمات المالية، ولدى الهيئة شراكة مع شركة قطاع الأعمال العام "إيجوث" في فندق، حيث يتم حاليا دراسة حلول التصرف فيه.

وقال عبد الحافظ إنه من المنتظر أن تعقد الهيئة مناقصة خلال شهر لاختيار أحد بنوك الاستثمار الكبيرة لإدارة أصول الهيئة، وذلك بناء على أسس فنية ومالية.

وأشار إلى أن هناك أفكارا لدى الهيئة بشأن طرح بعض الأصول التابعة لها في اليونان على بنوك استثمار لاستغلالها، كما أن هناك محاولات لإنهاء بعض النزاعات على أصول أخرى هناك.

وقال عبد الحافظ إنه ليس هناك أساس لأملاك أوقاف مصرية في السعودية بجوار الحرم المكي كما أشيع خلال الفترة الأخيرة.