وزيرا قطاع الأعمال والسياحة يفتتحان فندق "أراكان كليوباترا" بالتحرير

كتبت - شيماء حفظي:

افتتح خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام اليوم، الثلاثاء، فندق "أراكان كليوباترا" بالتحرير، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة "الشركة القابضة للسياحة والفنادق"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.

وقال وزير قطاع الأعمال في تصريح له ، إن افتتاح الفندق اليوم إضافة قوية لصناعة السياحة في مصر نظرا لموقعه المتميز المطل على النيل وفي ميدان التحرير.

وأضاف أن محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى بحاجة إلى مثل هذه النوعية من الفنادق والتي تصنف على أنها ثلاث نجوم وهى الفنادق التي تساهم في جذب واستقطاب شريحة معينة من السياح، مشيرا إلى أنه إضافة هامة لقطاع السياحة.

وأشار إلى أن محافظات مصر سوف تشهد خلال الفترة المقبلة افتتاحات لعدد من الفنادق وبخاصة محافظات الصعيد والتي تساهم في تنشيط ودعم قطاع السياحة في مصر.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ، إن افتتاح هذا الفندق يعد هو الأول منذ توليها الوزارة، معربة عن سعادتها لمشاركة وزير قطاع الأعمال في افتتاح هذا الصرح العظيم.

ووجهت الوزيرة الشكر للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة مرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة والتي بذلت جهدا كبيرا لتطوير هذا الفندق والعديد من الفنادق الأخرى.

وأكدت أهمية افتتاح هذا الفندق نظرا لموقعه المتميز والتجهيز الجيد للغرف، متوقعة أن يساهم في تعزيز وتنشيط السياحة في مصر.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح العديد من الفنادق التي تساهم في تنشيط السياحة بمصر.

وتبلغ تكلفة تطوير الفندق ٧٥ مليون جنيه تحملت شركة "إيجوث"، إحدى شركات القابضة للسياحة والتابع لها الفندق، 45 مليون جنيه، ضختها في المرحلة الأولى لتنفيذ أعمال البنية التحتية، في حين تحملت شركة "أراكان لإدارة الفنادق" التي تتولى إدارة الفندق ٣٠ مليون جنيه تكلفة التجهيزات.

وكانت شركة إيجوث، وقعت في بداية عام 2016 عقد تطوير المرحلة الثانية لفندق "كليوباترا" مع إحدى شركات الاستثمار العقاري والسياحي التي تتحمل تكلفة المرحلة الثانية من التطوير والبالغة، مع حصول شركة إيجوث (الشركة المالكة) على 50% من صافي الربح سنويا مع وجود حد أدنى مضمون.

يذكر أن فندق كليوباترا أنشئ عام 1962 ويطل على ميدان التحرير مباشرة والمتحف المصري، ويشغل جزءا من مبنى مملوك لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للوزارة أيضاً ، بمساحة 716 م2 .