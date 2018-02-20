أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الفائدة الغاز الطبيعي ريهام سعيد العملية الشاملة 2018 انتخابات الرئاسة الدوري المصري

الدولار يصعد ببنكي القاهرة وقناة السويس مع نهاية تعاملات الثلاثاء

05:23 م الثلاثاء 20 فبراير 2018
الدولار يصعد ببنكي القاهرة وقناة السويس مع نهاية تعاملات الثلاثاء

الدولار

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي القاهرة وقناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بينما استقر في 8 بنوك أخرى مقارنة بأسعاره في الصباح.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

كما صعد سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

بينما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع وهو نفس مستواه صباحا.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

الدولار بنك قناة السويس بنك القاهرة

الخبر التالى:

وزيرا قطاع الأعمال والسياحة يفتتحان فندق "أراكان كليوباترا" بالتحرير
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان