الدولار يصعد ببنكي القاهرة وقناة السويس مع نهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي القاهرة وقناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بينما استقر في 8 بنوك أخرى مقارنة بأسعاره في الصباح.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

كما صعد سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

بينما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع وهو نفس مستواه صباحا.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.