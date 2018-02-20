القابضة للأدوية تتعاقد على إنتاج 8 مستحضرات لعلاج الأورام بـ 30 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد ونيس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية اليوم الثلاثاء، إن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الدواء، لإنتاج ٨ مستحضرات لأدوية أورام بقيمة ٣٠ مليون جنيه.

وأضاف ونيس فى مؤتمر صحفى اليوم، أنه بالفعل تم اعتماد ١٨ مليون جنيه للبدء الفوري في الإنتاج.

وأضاف ونيس أنه فيما يتعلق بشركتي سيد والقاهرة جاري دراسة نقلهما خارج الكتل السكنية، مع توفير التمويل من بيع الأصول غير المستغلة مثل استغلال جزء من مصنع أسيوط في الاستثمار العقاري وهناك موافقة مبدئية من المحافظة.

وقال محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للأدوية، خلال المؤتمر، إنه "لانية لوقف انتاج أي صنف من أصناف الشركات التابعة لها".

وأضاف يوسف أن 600 مستحضر طبي في الشركات الإنتاجية التابعة للقابضة حققت خسائر بقيمة 230 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، وتابع أن إجمالي مستحضرات التي يتم إنتاجها في شركات القطاع يزيد عن 1200 مستحضر بعضها يمثل بعد استراتيجي واجتماعي للمريض.