أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الفائدة الغاز الطبيعي ريهام سعيد العملية الشاملة 2018 انتخابات الرئاسة الدوري المصري

رئيس "التمويل الإسلامي": آلية الصكوك ستحدث طفرة في التمويل بمصر

04:33 م الثلاثاء 20 فبراير 2018
رئيس "التمويل الإسلامي": آلية الصكوك ستحدث طفرة في التمويل بمصر

مؤتمر أسواق المال

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن إتاحة آلية إصدار الصكوك ستساهم في إحداث طفرة في تمويل مشروعات الشركات التي ستحتاج لاستكمال تمويلها عبر هذه الآلية.

وأضاف البلتاجي خلال مؤتمر أسواق المال، اليوم الثلاثاء، أن كثيرا من الخليجيين يريدون دخول السوق المصري ولكنهم يفضلون وجود مثل هذه الآلية، مشيرا أن صيغة الإيجارة قد تكون الأنسب لإصدار الصكوك في مصر.

وأشار البلتاجي إلى أنه من المتوقع أن تجذب الآلية الجديدة رؤوس أموال محلية وعربية كبيرة لسوق المال خلال الفترة المقبلة.

وتتيح تعديلات قانون سوق رأس المال الجديدة عددا من أدوات التمويل منها آلية الصكوك.

محمد البلتاجي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي مؤتمر أسواق المال

الخبر التالى:

القابضة للأدوية تتعاقد على إنتاج 8 مستحضرات لعلاج الأورام بـ 30 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان