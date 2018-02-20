رئيس "التمويل الإسلامي": آلية الصكوك ستحدث طفرة في التمويل بمصر

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن إتاحة آلية إصدار الصكوك ستساهم في إحداث طفرة في تمويل مشروعات الشركات التي ستحتاج لاستكمال تمويلها عبر هذه الآلية.

وأضاف البلتاجي خلال مؤتمر أسواق المال، اليوم الثلاثاء، أن كثيرا من الخليجيين يريدون دخول السوق المصري ولكنهم يفضلون وجود مثل هذه الآلية، مشيرا أن صيغة الإيجارة قد تكون الأنسب لإصدار الصكوك في مصر.

وأشار البلتاجي إلى أنه من المتوقع أن تجذب الآلية الجديدة رؤوس أموال محلية وعربية كبيرة لسوق المال خلال الفترة المقبلة.

وتتيح تعديلات قانون سوق رأس المال الجديدة عددا من أدوات التمويل منها آلية الصكوك.