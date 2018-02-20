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الذهب يستقر محليا رغم انخفاضه عالميا

03:56 م الثلاثاء 20 فبراير 2018
الذهب يستقر محليا رغم انخفاضه عالميا

أرشيفية

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالسوق المحلية، عند نفس أسعار الأمس رغم هبوطه عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 660 جنيهًا، وهو نفس سعره بالأمس.

وسجل عيار 18 قيمة 565 جنيهًا، وعيار 24 نحو 755 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 5280 جنيهًا، بحسب نجيب.

وقال نجيب إن استقرار سعر الذهب بالسوق المحلي رغم هبوطه عالميا يرجع إلى "ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي".

وعالميا، هبطت أسعار المعدن الأصفر إلى 1340.4 دولار للأوقية مسجلة أكبر انخفاض لها بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ نوفمبر 2017.، بحسب وكالة رويترز.

أسعار الذهب السوق المحلية غرفة القاهرة التجارية جرام الذهب

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