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"الإحصاء" ينشر السيرة الذاتية للواء خيرت بركات رئيس الجهاز الجديد

12:36 م الثلاثاء 20 فبراير 2018
"الإحصاء" ينشر السيرة الذاتية للواء خيرت بركات رئيس الجهاز الجديد

اللواء خيرت محمد بركات

كتبت- إيمان منصور:

نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، السيرة الذاتية للواء خيرت محمد بركات الذي تولى رئاسة الجهاز خلفا للواء أبو بكر الجندي الذي يشغل وزير التنمية المحلية حاليا.

وجاءت السيرة الذاتية لبركات كما يلي:

الاسم: خيرت محمد بركات

الرتبة: لواء أركان حرب

السلاح: مشاه

تاريخ الميلاد: 1 ديسمبر 1955

تاريخ التخرج: 1 أبريل 1977

المؤهلات:

*زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية

*ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان

*جميع الفرق الحتمية المقررة لضباط المشاه

*بكالوريوس العلوم العسكرية

الوظائف:

*رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اعتبارا من فبراير الحالي

*مستشار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

*مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة

*مدير إدارة السجلات العسكرية للقوات المسلحة

*قائد الفرقة السابعة مشاه ميكانيكي

*فرع المعلومات بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع

*جميع الوظائف لضباط المشاه حتى قائد لواء مشاه ميكانيكي

الأوسمة والأنواط:

*نوط الخدمة الممتازة

*نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية

*ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة

الحالة الاجتماعية:

*متزوج ولديه ولدان

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السيرة الذاتية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خيرت محمد بركات أبو بكر الجندي

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