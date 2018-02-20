البنك الزراعي يخفض الفائدة 1% علي شهادة "الحصاد"

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك قرر خفض الفائدة بنسبة 1% علي شهادة الحصاد، لتصبح 15% بدلا من 16%.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو)، في البنك، المسؤولة عن أسعار الفائدة، تدرس خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع خلال الأيام المقبلة، حسب تطورات أسعار الفائدة في السوق.

وقرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه، بعد تراجع التضخم، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

ويبلغ أجل شهاداة الحصاد 3 سنوات، وتتوفر في فروع البنك، وتصدر للأفراد البالغين والقصر.

وقرر بنكا الأهلي ومصر، وقف إصدار شهادات جديدة بفائدة 20%، وطرحا شهادة جديدة بعائد 17% مدتها عام واحد فقط، كما خفضا الشهادات الثلاثية من 16% إلى 15%.

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