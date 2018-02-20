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مؤسسة الأهرام تبحث مع وزير قطاع الأعمال استغلال أصولها العقارية

12:03 م الثلاثاء 20 فبراير 2018
مؤسسة الأهرام تبحث مع وزير قطاع الأعمال استغلال أصولها العقارية

عبدالمحسن سلامة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها عقدت اجتماعا مع كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين، من أجل بحث هيكلة المؤسسات الصحفية القومية.

وطلب سلامة، من الوزير خالد بدوي، دعم وزارة قطاع الأعمال العام، لمؤسسة الأهرام، والتدخل لدى بعض الجهات من أجل استكمال عمليات استغلال بعض أصولها العقارية بالمحافظات، مع وضع التصور الأمثل لأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المتخصصين ذوي الملاءة المالية القوية.

وبحث بدوي، مع جبر وسلامة، الموقف الحالي للمؤسسات الصحفية القومية من حيث الملاءة المالية وحجم المديونيات.

وتناول الاجتماع إجراءات الإصلاح وإعادة الهيكلة للمؤسسات الصحفية على عدة أصعدة، شملت هيكلة النشاط والمؤسسات القائمة، وتنفيذ برنامج استثماري يسعى إلى تنويع مصادر الإيراد، خاصة بالنسبة لمؤسسة الأهرام التي تعد أكبر المؤسسات الصحفية القومية.

وتتولى وزارة قطاع الأعمال حاليا، ملف هيكلة المؤسسات القومية، وتسوية مديونياتها.

 

وزارة قطاع الأعمال العام كرم جبر عبدالمحسن سلامة مؤسسة الأهرام

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