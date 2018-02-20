مسؤول: نناقش فكرة ربط البورصات العربية بعد فشل إنشاء بورصة موحدة

كتب- مصطفى عيد:

تصوير- روجيه أنيس

قال الدكتور فادي خلف أمين عام اتحاد البورصات العربية، إن البورصات العربية لم تستطع الاستفادة من صعود الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة التوترات والصراعات الإقليمية، إلى جانب تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014.

وأضاف خلف خلال مؤتمر قمة أسواق المال اليوم الثلاثاء، برعاية مصراوي، أنه تم خلال الفترة الماضية طرح فكرة ربط البورصات العربية ببعضها كبديل عن بورصة عربية موحدة بعد فشلها.

وأوضح أن بعض الأسواق ذات السيولة العالية رفضت حتى لا تشاركها بورصات أخرى في هذه السيولة، بالإضافة إلى عدم الجاهزية الفنية مثل الموجودة في بعض الأقاليم الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي الذي يتميز بعملة موحدة وغيرها من التسهيلات.

وأشار خلف إلى أن البورصات العربية في حاجة إلى أدوات تحوط يمكن اللجوء إليها في فترات الانخفاض والتي تتميز بتراجع السيولة بعكس ما يحدث في فترات الصعود.

وقال خلف إن الفترة بين 2012 و2014 كانت فترة صعود جيدة للبورصات العربية لأن العوامل الثلاثة التي تتأثر بها كانت إيجابية والتي تتمثل في أسعار النفط، والاستقرار الإقليمي نسبيا بعد ثورات الربيع العربي، إلى جانب أداء الأسواق العالمية.

وأضاف أن نسبة حركة دوران الأسهم في السوق المصري هي ثاني أعلى نسبة على مستوى البورصات العربية حاليا بعد السعودية.