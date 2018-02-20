ارتفاع البوري والجمبري وانخفاض البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري، والجمبري، والكابوريا، بينما انخفض سعر سمك البلطي، في سوق العبور، اليوم الثلاثاء.

وارتفع سعر كيلو سمك البوري 3 جنيهات، في سوق العبور اليوم، ليسجل ما بين 42 جنيها و48 جنيهاً للكيلو.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهاً، ليتراوح بين 20 و22 جنيها، واستقر سعر كيلو البلطي الفيليه بين 30 و70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 350 و380 جنيها بارتفاع 25 جنيها للكيلو، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و280 جنيها، بارتفاع 25 جنيها مقابل أسعار أمس.

كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 6 جنيهات، ليتراوح سعر الكيلو بين 30 و100 جنيه للكيلو.