محمد فريد: الطروحات الحكومية تسهم في التوعية بالاستثمار في البورصة

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الطروحات الحكومية المزمع تنفيذها قريباً في البورصة سيكون لها دور في التوعية بالاستثمار في سوق المال، وهذا سيحدث بشكل تلقائي.

وأضاف فريد، خلال مؤتمر قمة أسواق المال، اليوم الثلاثاء، برعاية "مصراوي"، أن سوق المال في حاجة لزيادة عدد المتداولين، من خلال التوعية بدور البورصة والأسهم في تنمية الاقتصاد، وأهمية الادخار عبر الاستثمار في سوق الأوراق المالية خاصة على المدى الطويل.

وأشار فريد، إلى أنه "لتكون التوعية مستدامة لابد من خلق الوعي بأن سوق المال ليس حكرا على أحد، وأنه وسيلة مهمة للادخار، ويمكن من خلاله أيضا تنويع المحفظة الاستثمارية".

وأوضح رئيس البورصة، أنه لابد أن يكون لكل الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية دور في هذه التوعية حتى لا يصبح السوق ضعيفا، مؤكدا "إدارة البورصة لن تستطيع القيام بهذا الدور وحدها".

وأكد فريد أن البورصة تستعد على مستوى التكنولوجيا من أجل الفترة المقبلة التي تعد ثالث فترة محورية لسوق رأس المال، والأدوات الجديدة التي سيتم تفعيلها لتنشيط السوق.