أكثر من 4 ملايين جنيه حصيلة بيع سيارات جمارك القاهرة في مزاد علني

القاهرة - (أ ش أ)

بلغ إجمالي حصيلة البيع النهائي للسيارات المباعة بجمارك القاهرة في المزاد العلني 4 ملايين و426 ألفا و300 جنيه.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم الجمعة، إن جلسة المزاد العلني أقيمت لبيع 70 سيارة واردة من الخارج من مصادرات مصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة مستعملة والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وأضاف المصدر أنه خلال جلسة المزاد تم بيع 36 لوطا بيعا نهائيا، كما تم سحب 6 ألواط من المزاد، ولم يباع 28 لوطا لعدم وصول لقيمة البيع المحددة.