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أمريكا تحظر صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان

10:00 م الجمعة 02 فبراير 2018
أمريكا تحظر صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان

القاهرة- مصراوي:

حظرت الولايات المتحدة اليوم الجمعة صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان لتزيد الضغط على الرئيس سلفا كير من أجل إنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ أربع سنوات، بحسب وكالة رويترز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان "تعلن وزارة الخارجية اليوم أنها تطبق قيودا على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لجنوب السودان".

وفي حين أن الحكومة الأمريكية لا تبيع أسلحة لجنوب السودان تمنع الخطوة الجديدة أي شركة أمريكية أو مواطن أمريكي من إرسال عتاد أو خدمات عسكرية للفصائل المتحاربة في البلاد.

الولايات المتحدة جنوب السودان سلفا كير وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت

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