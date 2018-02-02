أمريكا تحظر صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان

القاهرة- مصراوي:

حظرت الولايات المتحدة اليوم الجمعة صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان لتزيد الضغط على الرئيس سلفا كير من أجل إنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ أربع سنوات، بحسب وكالة رويترز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان "تعلن وزارة الخارجية اليوم أنها تطبق قيودا على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لجنوب السودان".

وفي حين أن الحكومة الأمريكية لا تبيع أسلحة لجنوب السودان تمنع الخطوة الجديدة أي شركة أمريكية أو مواطن أمريكي من إرسال عتاد أو خدمات عسكرية للفصائل المتحاربة في البلاد.