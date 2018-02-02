معدلات التوظيف تزيد في الولايات المتحدة ونمو الأجور السنوي الأقوى منذ 2009

القاهرة- وكالات:

زاد نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال يناير وحققت الأجور مزيدا من الارتفاع مسجلة أكبر مكسب سنوي في أكثر من 8 أعوام ونصف العام مما عزز التوقعات بأن التضخم سيرتفع هذا العام مع بلوغ سوق العمل حد التوظيف الكامل، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل اليوم الجمعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية قفزت 200 ألف وظيفة الشهر الماضي بعدما ارتفعت 160 ألفا في ديسمبر.

ولم يسجل معدل البطالة تغيرا يذكر ليظل عند أدنى مستوى في 17 عاما البالغ 4.1%.

وارتفع متوسط أجر الساعة تسعة سنتات، أو ما يعادل 0.3%، في يناير إلى 26.74 دولار في استمرار للمكاسب القوية التي تحققت في ديسمبر وبلغت 0.4%.

قاد ذلك الزيادة السنوية في متوسط أجر الساعة إلى بلوغ 2.9%، وهي الأكبر منذ يونيو 2009 مقارنة مع 2.7 بالمئة في ديسمبر .

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف 180 ألف وظيفة الشهر الماضي وبقاء معدل البطالة دون تغير عند 4.1%.