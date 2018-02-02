اقتصاد الأسبوع: حقيقة رفع أسعار الوقود ومصير المصريين بالسعودية وحقل ظُهر

كتبت - إيمان منصور:

يرصد مصراوي، في إطار الخدمة الأسبوعية التي يقدمها لقرائه، أهم الأنباء الاقتصادية في مصر خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي أخبارًا اقتصادية هامة، منها افتتاح حقل ظهر العملاق رسميا، وأهميته للاقتصاد المصري، ووزراة البترول تنفي رفع أسعار المنتجات البترولية، كما شهد أيضا إعلان السعودية منع العمالة الوافدة من 12 مهنة بالمملكة، وماهو مصير العمالة المصرية بعد توطين الوظائف بالمملكة؟.

وشهد أيضا انتشار الدواجن المستوردة بالسوق المصرية بأسعار رخيصة، وتراجع أسعار الذهب والمشروبات الساخنة، وزيادة أسعار فول العربات.

للتعرف على التفاصيل:

ما مصير المصريين بالسعودية بعد منع الوافدين من العمل في 12 مهنة؟

وزارة البترول تنفي زيادة أسعار المنتجات البترولية (بيان رسمي)

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