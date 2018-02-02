الذهب يتراجع من أعلى مستوى له.. والجرام يفقد 8 جنيهات خلال أسبوع

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المصري، اليوم الجمعة بنحو 8 جنيهات، للجرام الواحد مقارنة بمستويات الجمعة الماضية، نتيجة هبوط سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 انخفض إلى 657 جنيها، مقابل 665 جنيها الجمعة الماضية.

كما تراجع سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى563 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 751 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5256 جنيها.

وقال نجيب إن أسعار الذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الأسابيع الماضية، بفعل تغير سعر المعدن عالميا، ولكنها انخفضت بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية خلال تعاملات الأسبوع.

وعالميا، تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الجمعة، قبيل نشر بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم، إذ يترقب التجار أي إشارات على آفاق السياسة النقدية الأمريكية خلال هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في التعاملات الفورية عند 1348.6 دولار للأوقية بحلول الساعة 0758 بتوقيت جرينتش.