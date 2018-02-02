تباين مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع

كتب- أحمد عبد المنعم:

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، حيث أنهي المؤشر الرئيسي EGX30 تعاملاته على تراجع للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.54%، ليغلق عند 15088 نقطة، وسط عمليات بيع مكثفة من جانب المؤسسات المصرية.

فيما صعد مؤشر الأفراد EGX70 بنسبة 2.83 %، مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع منذ 15 ديسمبر الماضي، عند مستوى 870.97 نقطة، وصعد المؤشر EGX100 بنسبة 2.01% عند 2057 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX50 للأسهم متساوي الأوزان خلال الأسبوع بنسبة 0.54 % عند مستوى 2695 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 861.4 مليار جنيه، رابحاً 11 مليار جنيه على أساس أسبوعي، مقابل 850.7 مليار جنيه بإغلاق الأسبوع السابق.

واتجهت تعاملات المصريين للبيع خلال الأسبوع بصافي 1.4 مليار جنيه، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والعرب للشراء بقيمة 1.39 مليار جنيه و10.15 مليون جنيه على التوالي.