"البترول" عن اتفاقية استيراد شركة مصرية للغاز الإسرائيلي: "لا تعليق"

القاهرة - (مصراوي)

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، إنه ليس لدى الوزارة البترول أي تعليق بشأن مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.

كانت مصر وإسرائيل وقعتا اليوم، اتفاقية لتصدير الغاز لمدة عشر سنوات، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، ونقلت الوكالة عن شركة "ديليك" للحفر أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين "تمار ولوثيان"، وقعا اتفاقيات أمدها عشر سنوات لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة "دولفينوس" المصرية.

وأضاف "عبدالعزيز"، في بيان حصل مصراوي على نسخة منه، أن الوزارة تتعامل مع طلبات التصاريح أو التراخيص المُقدمة من قِبل القطاع الخاص وفقاً للوائح، موضحًا أن مصر وضعت إطارًا تنظيمياً يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وفقًا لاشتراطات الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز.

وشددت الوزارة على أن قطاع البترول حريص على تسوية أي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

ونقلت رويترز عن مصدر حكومي مصري- طلب عدم نشر اسمه- قوله إن الحكومة لن تستورد الغاز الطبيعي من الخارج، وإنما "شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج في إطار توفير احتياجاتها، إضافة إلى إسالة الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى".

ويسمح قانون تنظيم سوق الغاز الذي أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لائحته التنفيذية الأسبوع الماضي، للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، ولكن بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم الغاز الذي ينص عليه القانون الجديد.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا الأسبوع الماضي، بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز لمدة 3 سنوات برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن يتولى كارم محمود منصب الرئيس التنفيذي للجهاز.