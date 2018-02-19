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بنك القاهرة يرفع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات

05:36 م الإثنين 19 فبراير 2018
بنك القاهرة يرفع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات

الدولار

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار في بنك القاهرة قرشين خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، مقارنة بمستويات الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

ورفع بنك القاهرة سعر الدولار إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع في الصباح.

بينما حافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع وهو نفس مستواه في الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك قناة السويس، والبركة، وكريدي أجريكول عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

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