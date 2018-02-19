مصدر: الحكومة ليست طرفا في استيراد الغاز من إسرائيل

كتب - أحمد السيد:

قال مصدر حكومي، لمصراوي، اليوم الإثنين، إن الحكومة ليست طرفا في استيراد الغاز من إسرائيل.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية لن تستورد غازا طبيعيا من الخارج ولكن "شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج في إطار توفير احتياجاتها، بالإضافة إلى إسالة الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى"، وفقا للمصدر.

وقالت ديليك للحفر، اليوم الإثنين، إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية، بحسب وكالة رويترز.

ويسمح قانون تنظيم سوق الغاز الذي أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لائحته التنفيذية الأسبوع الماضي، للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، ولكن بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم الغاز الذي ينص عليه القانون الجديد.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا الأسبوع الماضي، بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز لمدة 3 سنوات برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن يتولى كارم محمود منصب الرئيس التنفيذي للجهاز.

وشركة دولفينوس هي شركة خاصة مصرية، تضم مجموعة من رجال الأعمال، وتهدف إلى استيراد الغاز وبيعه في مصر، خاصة للمصانع.

وأشار المصدر الحكومي إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال العام الحالي، من خلال حقول ظهر، وشمال الإسكندرية، ونورس وآتول "وهو ما سيؤهل مصر مع استيراد الغاز من دول حوض شرق البحر المتوسط للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة".

وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك للحفر لوكالة رويترز "مصر تتحول إلى مركز غاز حقيقي.. هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل."

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