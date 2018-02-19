6 مصريين في قائمة "فوربس" لمليارديرات شمال أفريقيا في 2018

أظهرت قائمة فوربس لأثرياء العالم، وجود 23 مليارديرا في أفريقيا، 9 منهم في شمال القارة، تبلغ ثرواتهم 25.7 مليار دولار.

وضمت قائمة الأثرياء التسعة 6 مصريين واثنين من المغرب ورجل أعمال جزائري.

ويعرض مصراوي في هذا التقرير أسماء مليارديرات شمال أفريقيا وثروة كل منهم، والأنشطة الاقتصادية التي يعملون بها، وذلك فيما يلي..