6 مصريين في قائمة "فوربس" لمليارديرات شمال أفريقيا في 2018
05:09 م الإثنين 19 فبراير 2018
أظهرت قائمة فوربس لأثرياء العالم، وجود 23 مليارديرا في أفريقيا، 9 منهم في شمال القارة، تبلغ ثرواتهم 25.7 مليار دولار.
وضمت قائمة الأثرياء التسعة 6 مصريين واثنين من المغرب ورجل أعمال جزائري.
ويعرض مصراوي في هذا التقرير أسماء مليارديرات شمال أفريقيا وثروة كل منهم، والأنشطة الاقتصادية التي يعملون بها، وذلك فيما يلي..
نجيب ساويرس أنسي ساويرس ناصف ساويرس محمد منصور ياسين منصور يوسف منصور عثمان بن جلون عزيز اخنوش إيزاد ربراب أغنياء شمال أفريقيا قائمة فوربس لأثرياء العالم أثرياء مصر
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