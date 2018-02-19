كيما تضخ 6.7 مليار جنيه في مشروع اليوريا الجديد بأسوان حتى نهاية 2017

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إنها أنفقت نحو 6.67 مليار جنيه، على مشروع "كيما 2"، حتى نهاية ديسمبر 2017.

ويهدف المشروع إلى إنتاج الأمونيا واليوريا، بالغاز الطبيعي، بتكلفة حوالي 11 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إنها مولت هذه الاستثمارات من زيادة رأسمالها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى قروض بنكية.

وأجرت الشركة 3 اكتتابات لزيادة رأسمالها عبر قدامى المساهمين في 2011 و2014 و2017، بقيمة 1.13 مليار جنيه، و450 مليون جنيه، و857.1 مليون جنيه، على التوالي، بحسب البيان.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة الكيماوية، وافقت الشهر الجاري، تقديم الضمانات والكفالات اللازمة للبنوك الممولة لمشروع كيما، من أجل الحصول على التمويلات المتفق عليها.

وقالت الشركة، اليوم، إنه "نظرا للتغيرات الاقتصادية الأخيرة والزيادة المطردة في التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع الأمونيا / يوريا، وارتفاع العبء التمويلي على مساهمي الشركة، تم الاتفاق مع البنوك الممولة على تأجيل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل أقسام نهاية المصانع القائمة".

وتقوم الشركة حاليا ببناء مصنع كيما 2 بالإضافة إلى تأهيل مصانعها القائمة من أجل العمل بالغاز الطبيعي في إنتاج اليوريا والأمونيا.

وأضافت الشركة أنها حصلت على موافقة الاستشاري الفني للبنوك الممولة على إمكانية استمرار المصانع القائمة لمدة 5 سنوات على أن يتم دراسة تنفيذ مشروع التأهيل وتدبير التمويل اللازم له عن طريق البنوك، أو عن طريق مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.

وشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) هي واحدة من شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للقابضة للكيماويات، ويقع في مصنعها في أسوان.

ولجأت كيما للاقتراض من تحالف يضم أربعة بنوك، لاستكمال المشروع نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، وعدم قدرتها على تمويله ذاتيا.

وتتولى شركة تكنومنت الإيطالية، المقاول العام والمنفذ للمشروع، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، تنفيذ أعمال التوسعات بمصنع الأسمدة التابع لها.

واتفق الطرفان "كيما وتكنومنت" على تنفيذ الأعمال على مرحلتين الأولى تتمثل في إقامة وحدتي أمونيا باستثمارات 658 مليون دولار بطاقة 1200 طن يوميا، والمرحلة الثانية تأهيل المصنع للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 138.8 مليون دولار.