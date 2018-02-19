152 ألف جنيه مبيعات معرض ديارنا في أسوان

القاهرة- مصراوي:

قال غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، إن إجمالي مبيعات معرض "ديارنا" في أسوان بلغت نحو 152 ألف جنيه حتى مساء يوم السبت الماضي.

وأضافت في بيان، أن عدد الزائرين للمعرض بلغ 2500 زائر من مواطني محافظة أسوان إضافة إلى سائحين من جنسيات متعددة منها لبنان وتونس و فرنسا والصين وإندونيسيا.

ويشارك في معرض ديارنا بأسوان والذي يقام بالتعاون مع محافظة أسوان 40 عارضا من 7 محافظات هي جنوب سيناء ، وسوهاج ، والقليوبية ، والبحيرة ، والقاهرة ، وقنا ، والدقهلية.

ويقدم المعرض أكثر من 100 صنف من المنتجات تنوعت بين المشغولات السيناوية المميزة ومنتجات أخميم والمفروشات والسجاد اليدوي من الصوف و المنتجات الغذائية من عسل النحل وزيت الزيتون والمخبوزات إضافة إلى أشغال النحاس والخزف وملابس الأطفال.

كما يعرض أيضا منتجات أسوان والنوبة من الخوص وأشغال الخرز والاكسسوارات. ويشارك بالمعرض عدد من شركات قطاع الأعمال العام.

وقالت أماني غنيم رئيسة الإدارة المركزية للتنمية، ‘ن ديارنا بمحافظة أسوان، ياتي في إطار سلسلة معارض ديارنا التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية، حيث يعد معرض أسوان السابع في هذا الإطار.

ويستمر المعرض على مدار 10 أيام من 13 فبراير وحتى 23 من فبراير الجاري ويقام بحديقة مجلس المدينة بجوار أسوان بلازا ويمتد على مساحة 300 متر مربع و يفتح أبوابه يوميا للجمهور من 11 صباحا وحتى 11 مساء .