وزير التجارة: 141 مليون دولار حجم الاستثمارات السويدية بالسوق المصرية

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الاثنين إن حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد بلغ خلال العام الماضي نحو 644 مليون يورو، كما بلغت الاستثمارات السويدية في مصر نحو 141 مليون دولار.

وتضمنت أهم بنود الصادرات المصرية للسويد، السجاد والفاكهة والخضر والمواد الغذائية والملابس والمفروشات والسيراميك والزجاج، بينما تضمنت الواردات الأخشاب والأجهزة الكهربائية والمركبات والورق ومنتجات الألبان والأدوية، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن الاستثمارات السويدية في مصر تتمثل في 146 مشروعاً تعمل في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والإنشاءات والخدمات والسياحة والزراعة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزيرمع وزيرة شئون الاتحاد الأوروبي والتجارة بالسويد والتي تزور القاهرة حاليا.

وقال الوزير إن اللجنة المشتركة المصرية السويدية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والتي أنشئت منذ أكثر من 40 عاماً تسهم في دفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، كما تناولت المباحثات أهمية تنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد لمستويات غير مسبوقة.

وقال إن هناك فرصاً كبيرة للاستفادة من الخبرات السويدية في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تعد أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، كما أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر وشركة ABB السويدية لزيادة التعاون بين البلدين في التدريب الفني وترشيد استخدام الطاقة.

وأشار قابيل إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات وإنتاج العدادات الذكية للمياه والغاز، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال الطاقة المتجددة خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة المصرية للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 20% بحلول عام 2022 و 37% بحلول عام 2035.

وقالت وزيرة شئون الاتحادة الأوروبي والتجارة السويدية، إن زيارتها للقاهرة تستهدف استعراض التطورات الاقتصادية في مصر وملفات التعاون الاقتصادي المشترك وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة أن مصر تمثل شريكاً تجارياً هاماً للسويد بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتعد واحدة من الـ26 دولة ذات الأولوية في استراتيجية التصدير للحكومة السويدية.

وقالت إن مصر تعد أكبر سوق تصديري للسويد في أفريقيا وثاني أكبر سوق تصديري بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وقالت وزيرة التجارة السويدية إن هناك عددا من الشركات السويدية المستثمرة في مصر بدأت في إجراء توسعات لاستثماراتهم بالسوق المصرية ومن بينهم شركة ABB والتي تسعى حاليا للمشاركة في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من دول المنطقة مثل السعودية واليونان وقبرص.